В Скопинском районе продолжается ремонт дорог

В Павельце на нескольких участках продолжается ремонт дорог. А в отдельных местах работы уже заканчиваются, сообщает пресс-служба скопинской администрации.
Так, на улице Полевой ремонт уже на завершающей стадии. Там уже идет укладка асфальта. В поселке Южный на улицах Комсомольская и Южная улицы засыпают щебенкой.
Ремонтируются не только местные дороги, но и региональные. До конца октября ямочный ремонт планируют сделать на участке дороги «Хворощевка – Делехово – станция Павелец-1 – Кремлево — Павелец».