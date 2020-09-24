В Скопинском районе продолжается ремонт дорог

В Павельце на нескольких участках продолжается ремонт дорог. А в отдельных местах работы уже заканчиваются, сообщает пресс-служба скопинской администрации.

Так, на улице Полевой ремонт уже на завершающей стадии. Там уже идет укладка асфальта. В поселке Южный на улицах Комсомольская и Южная улицы засыпают щебенкой.

— Тема дорог стоит остро. Нам бы очень хотелось сделать их все и сразу, но, к сожалению, ограниченность бюджета не позволяет закрыть этот вопрос одномоментно – решаем проблему поэтапно. Сейчас занимаемся разработкой проектной документации на ремонт улицы Советской, улицы Кировской и улицы Мичуринской в Павельце, а также улицы Советской и улицы Центральной в селе Делехово. Все эти дороги мы рассчитываем отремонтировать в течение ближайших 4-5 лет. Надеюсь, что нам удастся войти в региональные программы и получить финансовые средства на реализацию намеченного плана, — говорит Александр Авдохин, глава Павелецкого городского поселения.

Ремонтируются не только местные дороги, но и региональные. До конца октября ямочный ремонт планируют сделать на участке дороги «Хворощевка – Делехово – станция Павелец-1 – Кремлево — Павелец».