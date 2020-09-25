В Скопинском районе поздравили работников дошкольного образования

В пятницу, 25 сентября, в зале скопинской администрации на торжественном мероприятии поздравили работников дошкольного образования с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба ведомства.

К виновникам торжества обратился глава муниципалитета Вячеслав Затяжных и исполняющий обязанности замглавы администрации по социальной политике Алексей Посалин.

– Работники дошкольного образования – это те люди, которые часть своей жизни посвящают самому дорогому и ценному, что у нас есть – нашим детям. Воспитатели закладывают основу характера детей, учат постигать секреты окружающего мира, любить свою Родину, – сказал Вячеслав Затяжных.

Не обошлось в этот день и без церемонии награждения. Почётной грамотой главы муниципального образования были награждены: младший воспитатель Павелецкого детского сада Наталья Ковтун, воспитатель детского сада «Радуга» Светлана Афонина, сторож Секиринского детского сада Валентина Малофеева.

Также на мероприятии вручили знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» заведующей Павелецким детским садом Елене Григорьевой.

Кроме того, многих других воспитателей наградили почетной грамотой министерства образования и молодежной политики Рязанской области. А некоторым вручили благодарность от этого же ведомства.

Глава администрации также наградил музыкального руководителя Успенского детского сада Елену Кузину и воспитателя Павелецкого детского сада Людмилу Богданову грантом в размере 10 000 рублей.

Во время поздравления также были вручены почетные грамоты главы администрации муниципалитета, управления образования и молодежной политики.