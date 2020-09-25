В Скопинском районе поздравили работников дошкольного образования

В пятницу, 25 сентября, в зале скопинской администрации на торжественном мероприятии поздравили работников дошкольного образования с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба ведомства.
К виновникам торжества обратился глава муниципалитета Вячеслав Затяжных и исполняющий обязанности замглавы администрации по социальной политике Алексей Посалин.
Не обошлось в этот день и без церемонии награждения. Почётной грамотой главы муниципального образования были награждены: младший воспитатель Павелецкого детского сада Наталья Ковтун, воспитатель детского сада «Радуга» Светлана Афонина, сторож Секиринского детского сада Валентина Малофеева.
Также на мероприятии вручили знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» заведующей Павелецким детским садом Елене Григорьевой.
Кроме того, многих других воспитателей наградили почетной грамотой министерства образования и молодежной политики Рязанской области. А некоторым вручили благодарность от этого же ведомства.
Глава администрации также наградил музыкального руководителя Успенского детского сада Елену Кузину и воспитателя Павелецкого детского сада Людмилу Богданову грантом в размере 10 000 рублей.
Во время поздравления также были вручены почетные грамоты главы администрации муниципалитета, управления образования и молодежной политики.