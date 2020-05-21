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В Скопинском районе появился памятник павшим воинам

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В селе Петрушино Скопинского района появился памятник воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Это событие стало значимым не только для местных жителей, но для всех жителей муниципалитета.

Село Петрушино Корневского сельского поселения – одно из немногих, где памятника солдатам Великой Отечественной не было даже в советское время. Поставить монумент стало делом чести. На реализацию данного проекта из местного бюджета были выделены денежные средства в размере 300 тысяч рублей.

– Огромное спасибо всем неравнодушным людям, оказавшим помощь в установке памятника воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ. Особая благодарность администрации муниципалитета за ту чуткость и понимание в решении столь важного для нас вопроса. Теперь имена героев-защитников не стереть ни временем, ни обстоятельствами. И каждый желающий может прийти сюда, чтобы отдать дань памяти защитникам Отечества, – поблагодарила от лица жителей депутат Совета депутатов Корневского сельского поселения, фельдшер ФАПа села Петрушино Светлана Гуторова.

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