В Скопинском районе построят многофункциональный спортивный центр

В Павелецком поселении планируют построить на территории бывшего стадиона многофункциональный спортивно-досуговый центр. Об этом сообщает пресс-служба скопинской администрации.
В настоящее время на участке уже открыта детская площадка, на которой ежедневно собирается большое количество детей.
Кроме того, благодаря участию в программе местный инициатив и различных региональных проектах во многих населенных пунктах удачно благоустраивается территория. Так, уже в некоторых селах появились детские и спортивные площадки, хоккейные коробки.