В Скопинском районе построят многофункциональный спортивный центр

В Павелецком поселении планируют построить на территории бывшего стадиона многофункциональный спортивно-досуговый центр. Об этом сообщает пресс-служба скопинской администрации.

— В этом центре будут учтены предпочтения и пожелания жителей всех возрастов. Ряд работ по благоустройству павелецкого стадиона уже проведен. Территория стадиона достаточно большая, да и расположен он удачно — рядом находится местный Дом культуры, поэтому каждый пришедший сюда, найдет себе занятие по интересам,- говорит Александр Авдохин, глава городского Павелецкого поселения.

В настоящее время на участке уже открыта детская площадка, на которой ежедневно собирается большое количество детей.

Кроме того, благодаря участию в программе местный инициатив и различных региональных проектах во многих населенных пунктах удачно благоустраивается территория. Так, уже в некоторых селах появились детские и спортивные площадки, хоккейные коробки.