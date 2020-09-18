В Скопинском районе построят дорогу за 9 000 000 рублей

В Скопинском районе собираются построить дорогу за 9 000 000 рублей. Работы планируют закончить до конца октября 2020 года, сообщает пресс-служба районной администрации.

В направлении Милославского района строится временная объездная дорога, которой пользуются жители двух населенных пунктов: р.п. Побединка и Поплевинское. На данном участке возникла проблема с водопропускной трубой, поэтому было принято решение ее заменить. Заказчиком выступило региональное министерство транспорта.

В настоящее время рабочие уже сделали объезд в щебеночном покрытии, завезли бетонные изделия. В ближайшее время уже начнутся работы основной дороги.

— Временный объезд уже почти готов, осталось уложить слой асфальтовой крошки. Новая дорога будет выполнена в асфальтобетонном покрытии,- сказал директор Скопинского ДРСУ филиала АО «Рязаньавтодор» Вячеслав Скрипниченко.