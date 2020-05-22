В Скопинском районе отремонтируют спортзал за 1 млн рублей

В Шелемишевской школе Скопинского района полным ходом идут работы по обновлению спортивного зала. Ремонт данного помещения стал возможным благодаря участию в национальном проекте «Образование», одной из важнейших задач которого, является создание современных условий для занятий физкультурой и спортом на базе образовательных организаций.
Стоимость работ составляет почти 1 млн. рублей. Планируется, что ремонт будет завершен к концу июля.
Сегодня в спортзале уже установлены пластиковые окна, проведена замена полов, покрашены потолки и стены. Совсем скоро рабочие преступят к замене освещения и установке спортивного инвентаря.
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