В Скопинском районе отметили День шахтера

В преддверии Дня Шахтера в Побединском ДК Скопинского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому событию. В этот день чествовали работников горной промышленности. Поздравить виновников торжества приехал глава администрации муниципалитета Александр Боков, который пожелал присутствующим здоровья, счастья и долгих лет жизни.

– Более столетия Скопинская земля славилась своими шахтерами, горняками, снабжающими страну углем в самые тяжелые моменты ее истории – во времена Гражданской и Великой отечественной войн. И пока крепка еще ваша память, необходимо сохранить для потомков живые свидетельства истории скопинских горняков, запечатлеть их для будущих поколений, — сказал Александр Иванович.

После чего состоялось торжественное вручение подарков ветеранам угольной промышленности. На протяжении всего мероприятия работники культуры создавали праздничную атмосферу. Праздник удался на славу, все присутствующие уходили с отличным настроением.