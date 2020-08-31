В Скопинском районе отметили День шахтера

В преддверии Дня Шахтера в Побединском ДК Скопинского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому событию. В этот день чествовали работников горной промышленности. Поздравить виновников торжества приехал глава администрации муниципалитета Александр Боков, который пожелал присутствующим здоровья, счастья и долгих лет жизни.
После чего состоялось торжественное вручение подарков ветеранам угольной промышленности. На протяжении всего мероприятия работники культуры создавали праздничную атмосферу. Праздник удался на славу, все присутствующие уходили с отличным настроением.