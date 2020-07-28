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Новости РязаниОбщество

В Скопинском районе открываются летние лагеря

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С 3 августа на базе пяти общеобразовательных школ Скопинского района открываются летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. В программу отдыха для более ста детей включены традиционные игры, конкурсы, спортивные состязания, просмотр художественных и анимационных фильмов, а также мероприятия, направленные на профилактику детского травматизма.

Главное при организации летней оздоровительной кампании – забота о безопасности школьников, поэтому деятельность лагерей будет осуществляться строго в соответствии с новыми санитарно — эпидемиологическими требованиями, призванными не допустить заражения новой коронавирусной инфекцией.

С 27 июля уже проходит приёмка лагерей, которую проводит межведомственная Комиссия, в состав которой входят представители администрации, управления образования, ГУ МВД России, ГУ МЧС России и отдела Росгвардии по Рязанской области.

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