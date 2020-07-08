В Скопинском районе наладили производство вентиляционных решеток

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В Скопинском районе развивается малый бизнес. Эта деятельность в равной степени важна как для всей экономики государства в целом, так и для каждого гражданина в отдельности.

Компания «Рэдвент», расположенная в поселке Желтухинский, занимается производством вентиляционных решеток вот уже пятый год. Её основателем на Скопинской земле стал молодой предприниматель Махач Сайгитов.

На сегодняшний день на предприятии работает 2 цеха, что обеспечивает рабочими местами более 30 человек. Все они трудятся над производством запасных частей и комплектующих к вентиляционным системам.

Продукция данного предприятия востребована во всех городах России. И как поясняет генеральный директор компании, они не планируют останавливаться на достигнутом, впереди много новых идей и планов.