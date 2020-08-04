В Скопинском районе начали работать лагеря с дневным пребыванием

С 3 августа в Скопинском районе начали функционировать 5 лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе общеобразовательных школ. Более 100 детей, находящиеся под опекой опытных педагогов, не только отдохнут, но и проведут время с пользой: в программу воспитания включено познавательное направление, патриотическое, творческое, культурно–нравственное и трудовое.

– Учитывая опыт прошлого года, можно с уверенностью сказать, что программа летней оздоровительной площадки на базе школ дает положительные результаты. Ребята, посещавшие летний лагерь в прошлом году, стали более коммуникабельны, физически выносливы, раскрыли свои таланты, стали активнее в школьной жизни. В этом году, желающих посещать наш летний лагерь «Солнышко» много, что говорит о том, что работа ведется в правильном направлении, – говорит Елена Жуковская, начальник оздоровительного лагеря.