Понедельник, 13 июля, 2020
24.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В Скопинском районе готовят к открытию «Точку роста»

7info 2

В Скопинском районе на базе Секиринской школы готовится к открытию «Точка роста» – Центр цифрового и гуманитарного профилей образования.

В настоящее время здесь завершён ремонт. Педагоги, которые будут здесь работать, уже
прошли специальное обучение и получили соответствующие сертификаты.

– В настоящий момент подготавливается нормативно-правовая база, чтобы с 1 сентября Центр смог осуществлять свою деятельность, – отметила начальник отдела образования УО Скопинского района Татьяна Линёва.

В «Точке роста» будут применяться более современные информационные технологии, средства обучения, учебное оборудование, высокоскоростной интернет и другие ресурсы, которые послужат повышению качества и доступности образования.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяОбновлена информация о заболевших коронавирусом в районах Рязанской области
Следующая статьяВ Липецке боксёр убил дзюдоиста кирпичом

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Николай Любимов посетил рязанское предприятие по производству изделий из пластмасс

Новости Рязани
В понедельник, 13 июля, губернатор Рязанской области Николай Любимов побывал на предприятии «ВЕГА-Рязань», являющемся одним из лидеров в отрасли производства изделий из...
Узнать больше

В Скопинском районе готовят к открытию «Точку роста»

Новости Рязани
В Скопинском районе на базе Секиринской школы готовится к открытию «Точка роста» – Центр цифрового и гуманитарного профилей образования.
Узнать больше

Обновлена информация о заболевших коронавирусом в районах Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона. По состоянию на 12 часов...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани завершился третий этап «Авиадартса»

Администрация
В субботу, 11 июля, на рязанском аэродроме в Дягилево состоялось закрытие третьего этапа конкурса по выучке лётных экипажей «Авиадартс-2020». ТОржественную церемонию посетили...
Узнать больше

Что произошло в районах Рязанской области? Обзор событий РИА «7 новостей»

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор новостей, пришедших на этой неделе из разных уголков Рязанской области. На дороге у поворота...
Узнать больше

Николай Любимов прокомментировал выдвижение кандидатов от «Единой России»

Новости Рязани
Напомним, губернатор Любимов стал первым номером партийного списка «Единой России». Выборы пройдут 13 сентября.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как путешествовать с собакой

Акценты
В России постепенно снимается режим самоизоляции, жизнь возвращается в привычное русло. Открываются российские курорты, возобновляется международное авиасообщение, и люди начинают задумываться об...
Узнать больше

Как защититься от норовирусной инфекции

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовала рекомендации по профилактике норовирусной инфекции.  Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной симптоматикой...
Узнать больше

О чём забывают родители. Про открытые окна и комендантский час

Акценты
Тревожные сообщения о нарушениях, совершённых подростками, и о детях, выпавших из окна, регулярно появляются в лентах новостей. И ведь многих печальных последствий...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+