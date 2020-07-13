В Скопинском районе готовят к открытию «Точку роста»

В Скопинском районе на базе Секиринской школы готовится к открытию «Точка роста» – Центр цифрового и гуманитарного профилей образования.

В настоящее время здесь завершён ремонт. Педагоги, которые будут здесь работать, уже

прошли специальное обучение и получили соответствующие сертификаты.

– В настоящий момент подготавливается нормативно-правовая база, чтобы с 1 сентября Центр смог осуществлять свою деятельность, – отметила начальник отдела образования УО Скопинского района Татьяна Линёва.

В «Точке роста» будут применяться более современные информационные технологии, средства обучения, учебное оборудование, высокоскоростной интернет и другие ресурсы, которые послужат повышению качества и доступности образования.