В Скопинском районе 20-летний водитель насмерть сбил пешехода

Во вторник, 6 октября, в Скопинском районе произошла смертельная авария. 20-летний парень сбил пешехода, который скончался на месте, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась примерно в 22:30 на 2-ом километре автодороги «Коготково-Коревое-Князево-станция — Топилы». Во время движения автомобиля «Лада гранта» дорогу переходил 43-летний мужчина.

По предварительной информации, пешеход перебегал дорогу вне перехода. В итоге автомобиль совершил наезд на мужчину.

— В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка.