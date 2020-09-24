В скопинских школах провели совещание по теме нравственного воспитания детей

В среду, 23 сентября, УО и МП администрации района проведено плановое совещание с замдиректорами школ по воспитательной работе. На встрече поговорили о приоритете нравственного воспитания в формировании духовно развитой личности. Об этом сообщает пресс-служба скопинской администрации.
На встрече присутствовали Ирина Воробьева из Побединской школы и Лариса Асташкина из Корневской. В докладах также упоминалось развитие РДШ и Юнармии на территории Скопинского района.
На совещании была разработана система воспитания, по которой и будет проводиться работа с учениками в новом году.