В скопинских школах провели совещание по теме нравственного воспитания детей

В среду, 23 сентября, УО и МП администрации района проведено плановое совещание с замдиректорами школ по воспитательной работе. На встрече поговорили о приоритете нравственного воспитания в формировании духовно развитой личности. Об этом сообщает пресс-служба скопинской администрации.

— Нравственное формирование личности — сложный и многогранный процесс, осуществляемый под воздействием различных благоприятных факторов и условий. Школа и семья являются платформой для воспитания, приобщения школьников к общественным моральным ценностям, — говорится в сообщении.

На встрече присутствовали Ирина Воробьева из Побединской школы и Лариса Асташкина из Корневской. В докладах также упоминалось развитие РДШ и Юнармии на территории Скопинского района.

На совещании была разработана система воспитания, по которой и будет проводиться работа с учениками в новом году.