В Скопине водитель устроил ДТП и скрылся с места происшествия

В воскресенье, 16 августа, в 11.50 у дома №164А на улице Карла Маркса в Скопине произошло ДТП, после которого один из водителей сбежал. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, автомобиль «Лада Калина» врезался в ехавший впереди ВАЗ-2115 под управлением 50-летнего жителя Коми. В ДТП получила травмы 23-летняя пассажирка «пятнадцатой». Ей потребовалась помощь медиков.

Сотрудники ДПС установили, что за рулём «Калины» находился 53-летний местный житель. После того, как мужчину нашли, он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

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По факту ДТП проводится проверка.