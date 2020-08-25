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Новости РязаниОбщество

В Скопине успешно реализуются проекты «Доступная среда» и «Детский спорт»

7info

В городе Скопин продолжается подготовка образовательных организаций к новому учебному году.

В школе №3 в рамках программы «Детский спорт» проведен ремонт спортивного зала. Заменены оконные блоки, полы, двери, отремонтированы потолок и стены. На эти цели из бюджетов всех уровней было выделено 888 тыс. руб.

В детском саду №9 «Боровичок» в рамках программы «Доступная среда» установлен пандус, произведен ремонт помещения группы, в которой сделаны теплые полы, расширены дверные проёмы, оборудована санитарная комната. Кроме этого, закуплено оборудование для реабилитации детей инвалидов, игровые комплекты, интерактивное оборудование, программы коррекции. На эти цели из бюджетов всех уровней было выделено 1 млн. 750 тыс. руб.

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Депутат Госдумы, региональный координатор проекта «Новая школа» Елена Митина отметила, что в Рязанской области подготовка школ и детских садов к новому учебному году проходит в штатном режиме.

– Большинство учебных заведений уже готовы к началу занятий. К сожалению, в нескольких школах ремонт затянулся из-за недобросовестного отношения подрядчиков к своей работе. Но считаю, что к 1 сентября все образовательные учреждения распахнут свои двери, – отметила парламентарий. – Уверена, что все участники образовательного процесса – педагоги, ученики и родители – с нетерпением ждут начала нового учебного года. Желаю всем успеха!

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