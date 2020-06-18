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18 июня в Скопине открыли виртуальный концертный зал в режиме оналйн. Создание виртуальных концертных залов – это масштабный проект Минкультуры РФ и Московской государственной филармонии. На открытии удалённо присутствовал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он отметил, что этот проект имеет большое значение и будет интересен всем поколениям.

– Виртуальный концертный зал создан во Дворце культуры, который совсем недавно был капитально отремонтирован. Здесь появился современный кинозал, оснащенный цифровым оборудованием. Теперь жители и гости Скопина могут знакомиться с шедеврами мировой музыки, — заявил губернатор.

Посетить концертный зал можно будет сразу после снятия ограничений, связанных с распространением COVID-19.

Стоимость мультимедийного оборудования, которым оснащён концертный зал, составляет 5,7 млн рублей, сообщает сайт регионального правительства. Такие залы уже открыты в 19 учреждениях Рязанской области. Кроме того, поданы заявки на участие в конкурсе Министерства культуры РФ на создание ещё 4-х таких же ВКЗ в следующем году.