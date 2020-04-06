В школах Скопинского района началось дистанционное обучение

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В связи с распространением коронавирусной инфекции в стране в школах Скопинского района с 6 апреля началось дистанционное обучение. Все учителя муниципалитета прошли обучение для работы на дистанционной платформе, многие из них уже заполняют данные в системе.

Для дистанционного взаимодействия со школьниками учителя-предметники и классные руководители выбрали региональную систему дистанционного образования и систему «БАРС. Электронный дневник и журнал». Дополнительными способами взаимодействия является телефонная связь, мессенджеры и электронная почта.

– Для тех учащихся, у которых нет технической возможности обучаться дистанционно, предусмотрены альтернативные средства обучения. К каждому ребенку будет осуществлять индивидуальный подход, – отметила начальник отдела образования района Татьяна Линева.