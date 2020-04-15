В сасовском селе отменили карантин по бешенству

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Карантин по бешенству животных отменён в селе Мокрое Каргашинского сельского поселения Сасовского района. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.

Постановление о введении ограничительных мероприятий подписал губернатор Николай Любимов. После этого в селе были проведены все необходимые в таких случаях мероприятия и карантин стало возможным отменить.

Очаг заражения находился на территории личного подворья.