В сасовском селе отменили карантин по бешенству

Карантин по бешенству животных отменён в селе Мокрое Каргашинского сельского поселения Сасовского района. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.
Постановление о введении ограничительных мероприятий подписал губернатор Николай Любимов. После этого в селе были проведены все необходимые в таких случаях мероприятия и карантин стало возможным отменить.
Очаг заражения находился на территории личного подворья.
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