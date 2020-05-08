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В Сасовском районе завершается ремонт дороги

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В Рязанской области завершается ремонт дороги «Сасово – Восход – Кадом». Работы здесь начались в сентябре прошлого года. К концу строительного сезона приступили к усилению дорожного полотна, были уложены первые 650 метров покрытия. После возобновления работ подрядчиками выполнено фрезерование, устройство дорожного основания методом холодной регенерации с добавлением минеральных составов.

Технология холодной регенерации заключается в измельчении и перемешивании старого асфальтобетонного покрытия и других компонентов «дорожной одежды» с добавлением связующих материалов. Таким образом, получают прочное и однородное дорожное основание, на которое впоследствии укладывается новое асфальтобетонное покрытие, что позволяет значительно улучшить его физико-механические характеристики.

На сегодняшний день уже уложен верхний слой асфальтобетона, укрепляются обочины. После будет нанесена дорожная разметка и установлены новые знаки, сообщает сайт правительства.

Общая стоимость контракта составляет более сорока миллионов рублей.

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