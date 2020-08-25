В Сасовском районе реализуется проект реализует проект «Мы по-прежнему в жизнь влюблены!»

Сасовское районное отделение Рязанской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в 2020 году стало победителем регионального конкурса на получение субсидий СО НКО. На средства субсидии общество реализует проект «Мы по-прежнему в жизнь влюблены!».

Общий бюджет проекта – 102 тысячи 390 рублей. Размер субсидии составляет 80 тысяч 860 рублей, размер софинансирования – 21 тысяча 530 рублей.

20 августа в рамках реализации проекта группа инвалидов Сасовского районного отделения Рязанской областной организации общероссийской общественной организации в количестве 35 человек посетила древний русский город Касимов Рязанской области.

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Радушным и невероятно интересным предстал город Касимов – некогда столица татарского ханства и древнейшее русское поселение, включенное в программу «Золотого кольца России». Сасовцы посетили все достопримечательности: белокаменную Ханскую мечеть с высоким минаретом, датируемую 1467 годом, текие (мавзолей) хана Шах-Али, возведенный в XVI веке, текие Авган-Мухаммед-султана (1649 г.), «новую» мечеть (1906 г.), мемориал Славы, купеческие дома, Соборную площадь, парк, Музей Колоколов, музей «Русский самовар», специализированный шоколадный магазин «Верность качеству».

Вкусным и сытным обедом завершилось путешествие по Касимову.