В Сасовском районе оценили ущерб от града

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В минувшие выходные крупный град нанёс урон сельскохозяйственным культурам в Сасовском районе. Пострадали посевы пшеницы, сахарной свёклы, гороха на площади более 4 тысяч гектаров, это порядка 10 % от посевной площади района.

Окончательный урон ещё предстоит оценить, так как пострадавшая территория слишком велика. Уже известно, что ущерб причинён девяти сельхозпредприятиям Сасовского района: ООО «Каргашино», ООО «Алексеево», ООО «Прогресс», ООО «Маяк», ООО «Средник», СПК «Колос», ООО «Ока-Молоко» ОП 4, КФХ «Панкратова В.М.», КФХ «Люев О.В.».

В июне неблагоприятные погодные явления наблюдались на территории всей Рязанской области, напоминает министерство сельского хозяйства и природопользования региона. От сильного ветра полегли посевы зерновых культур в Скопинском, Пронском, Шацком, Путятинском, Сараевском и других районах.

Во всех пострадавших предприятиях посевы не были застрахованы, так как аграрии не отличаются страховой активностью не только в Рязанской области, но и во всей стране. В 2019 году в Рязанской области были заключены единичные договоры страхования сельскохозяйственных культур на общей площади 9 тыс. га, это лишь 1% от общей площади посева в регионе под урожай 2020 года.