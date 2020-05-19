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В сасовском парке появился новый арт-объект

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В понедельник, 18 мая, в парке «40 лет ВЛКСМ» в городе Сасово появился новый арт-объект. Рядом с входной группой перед эстрадой установили композицию, посвящённую фестивалю русской песни.

На стенде с достопримечательностями города размещена надпись: «Сасово встречает гостей!» Она адресована гостям знаменитого аверкинского фестиваля. Вот уже много лет подряд на летний музыкальный праздник, посвящённый композитору Александру Аверкину, приезжают многочисленные творческие коллективы из различных регионов нашей страны.

Идея создания этого объекта родилась на коммунальном предприятии МКП «Сасовские тепловые сети», возглавляемым Натальей Демидовой. Эта организация разработала проект и заказала композицию в одной из мастерских города Рязани.

– Новый объект безусловно украсит наш парк, – сказал директор МБУ «Арт-Центр» Сергей Аладышев, — большое спасибо Наталье Викторовне и всем сотрудникам, которые приняли участие в его создании, за чудесный подарок! Я уверен, что он будет тепло принят горожанами и гостями нашего города.

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