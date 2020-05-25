В Сасове увековечили память погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны местных жителей

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На архитектурно-мемориальном комплексе «Вечный огонь» установлены 94 мраморных памятных доски с именами погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны жителей города Сасово и Сасовского района. Работы выполнены в рамках проекта «Поколения патриотов» с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества. Средства из Фонда президентских грантов были предоставлены Сасовской городской общественной организации «Союз ветеранов боевых действий» – победителю первого конкурса 2020 года.

Председатель общественной организации Олег Цепилов рассказал, что идея включить в проект изготовление новых памятных досок появилась еще в 2019 году, когда на архитектурно-мемориальном комплексе проводились ремонтные работы.

Изготовление новых табличек не входило в проект благоустройства территории. Планировалось отремонтировать стену и вернуть на нее прежние мраморные плиты. Но на них имена и фамилии читались уже с трудом. Администрации приходилось подкрашивать их краской. Естественно, такой реставрации хватало ненадолго. Тогда мы и решили в год 75-летия Победы внести свою лепту в сохранение памяти о наших земляках, включив изготовление памятных досок в проект «Поколения патриотов», частичное софинансирование оказал Совет ветеранов города Сасово, – отметил Олег Цепилов.

Также в рамках городского проекта «Река памяти» было изготовлено несколько переносных конструкций с фотографиями и биографиями участников войны, финансирование которых осуществлялось за счет федеральных грантовых средств и муниципального бюджета.