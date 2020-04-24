В Сасове приступили к благоустройству двух дворовых территорий

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и в целях реализации региональной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году на территории города Сасово реализуются проекты:
– благоустройство общественной территории по ул. Аверкина – «Территория безопасности детям»,
– благоустройство пяти дворовых территорий многоквартирных домов.
Подрядные организации по всем объектам уже определены. Благоустройством дворовых территорий будет заниматься ООО «СтройТех», благоустройством ул. Аверкина две организации – ООО «Мастер» и ООО «СтройТех».
В настоящее время организация ООО «СтройТех» приступила к проведению ремонтных работ во дворах многоквартирных домов №15 по ул. Строителей и №1 по ул. Электрификации. На данных территориях будет выполнен ремонт дворовых проездов, обустроены автомобильные парковки, установлено освещение, лавочки и урны.
За ходом работ ведется постоянный контроль, как со стороны администрации города, так и со стороны собственников домов и управляющих компаний.
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