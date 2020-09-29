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В Сасове открыли три «Точки роста»

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Во вторник, 29 сентября, по всей стране стартовал марафон «Точек роста». Новые центры начали работать и в Сасове. Образовательные площадки открыли в школах №3, 6 и 106. Теперь юные сасовцы смогут развивать там свои технологические и гуманитарные навыки. Они будут заниматься 3D-моделированием, осваивать работу с квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности, учиться оказывать первую медицинскую помощь, отрабатывая навыки на современных тренажерах-манекенах.

На открытии «Точки роста» в школе №106 присутствовали директор образовательного учреждения Оксана Боровская, и.о. главы администрации Нелли Гайдова и депутат городской Думы Линур Енгалычев.

Оксана Боровская рассказала, что центр образования цифрового и гуманитарного профилей открыт в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». «Современные технологии с каждым годом все плотнее входят в нашу повседневную жизнь. Не исключение и сфера образования. Появляется новая техника, многие знания устаревают, а на их смену приходят актуальные навыки. Радостно осознавать, что наш город не отстает от современных тенденций и развивается в ногу со временем», – сказала директор школы.

И.о. главы администрации Нелли Гайдова отметила, что заниматься в «Точке роста» можно не только не уроках, но и во внеурочное время: «Ребята будут получать дополнительное образование, занимаясь медиатворчеством, шахматами или проектной деятельностью. Это поможет раскрыть ранее не выявленные способности учащихся. Наверняка среди них окажутся талантливые фотографы, видеооператоры, журналисты или управленцы. Я могу точно сказать, что без навыков проектной деятельности в сфере управления сегодня обойтись невозможно. Когда-то этому обучались мы, теперь ваша очередь. Нам нужна достойная смена!»

Депутат Думы города Сасово Линур Енгалычев поздравил учащихся с открытием образовательного центра и пожелал успешного освоения новых знаний и навыков.

Директор и педагоги школы рассказали родителям, как будут проходить уроки и показали современное оборудование кабинетов.

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