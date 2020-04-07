В Сасове – новый начальник Межмуниципального отдела МВД России

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Новым начальником Межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» назначен подполковник полиции Александр Поликша. Об этом сообщила пресс-служба администрации  города Сасово.

К исполнению обязанностей начальник Поликша приступил в понедельник, 6 апреля. Сегодня же он встретился с главой администрации города Евгенией Рубцовой и её заместителем Андреем Урзовым. 

Евгения Рубцова отметила, что в городе налажено чёткое взаимодействие органов власти и правоохранителей. Она выразила надежду, что так будет и при новом начальнике полиции. 

Ранее Александр Поликша работал начальником полиции МВД России «Касимовский».

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