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Новым начальником Межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» назначен подполковник полиции Александр Поликша. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Сасово.

К исполнению обязанностей начальник Поликша приступил в понедельник, 6 апреля. Сегодня же он встретился с главой администрации города Евгенией Рубцовой и её заместителем Андреем Урзовым.

Евгения Рубцова отметила, что в городе налажено чёткое взаимодействие органов власти и правоохранителей. Она выразила надежду, что так будет и при новом начальнике полиции.

Ранее Александр Поликша работал начальником полиции МВД России «Касимовский».