В Сасове на братской могиле начались ремонтные работы

В Год памяти и славы государство выделяет средства на поддержание в порядке военно-мемориальных объектов и воинских захоронений. В рамках госпрограммы Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества» город Сасово получил субсидию на проведение ремонтных работ на воинском захоронении (братская могила) на территории городского кладбища.
Подрядная организация ООО «СтройТех» приступила к выполнению работ. На воинском захоронении планируется устройство площадки из тротуарной плитки, декоративная штукатурка и облицовка керамогранитом обелиска.
Также в Сасове продолжаются работы по благоустройству территории городского кладбища. Их выполняет подрядная организация ООО «Метком» в рамках региональной программы «Поддержка местных инициатив». Рабочие огораживают территорию кладбища, расчищают ее от мусора, отсыпают подъезды и центральные проходы.
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