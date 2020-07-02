Четверг, 2 июля, 2020
24.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

В Сасове 3-летняя девочка выпала из окна на 4-м этаже

7info
-

В городе Сасово 3-летняя девочка выпала из окна на 4-м этаже. По факту ЧП проводится доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

На данный момент известно, что вечером 1 июля, оставшись в комнате без взрослых, ребёнок подставил к окну детский стульчик и влез на подоконник. Девочка облокотилась на москитную сетку, которая под её весом полетела вниз. 

При падении девочка получила серьёзные травмы. Сейчас она в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанским семьям предлагают рассказать о своём знакомстве

Новости Рязани
ОНФ приглашает рязанские семьи в рамках флешмоба #ВремяДляСемьи рассказать свои истории знакомства. С помощью этой акции организаторы планируют привлечь...
Узнать больше

У путепровода в Приокском произошло ДТП

Новости Рязани
Утром в четверг, 2 июля, у путепровода в посёлке Приокский в Рязани произошло ДТП. Фото с места аварии размещено в чате «Дорожная...
Узнать больше

В Рязанской области выявлены новые случаи коронавируса

Новости Рязани
За минувшие сутки в Рязанской области выявлено 40 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб. В целом...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Стали известны результаты голосования в Рязанской области

Новости Рязани
По данным Центризбиркома, всего участникам голосования было выдано 635 тысяч 507 бюллетеней. Явка составила 70,35%.
Узнать больше

Как в Рязанской области проведут ЕГЭ в условиях пандемии

Новости Рязани
Рязанская область готовится провести ЕГЭ в условиях пандемии COVID-19. На примере рязанской школы №39 показали, как процедура сдачи госэкзамена будет осуществляться в...
Узнать больше

Всероссийский этап конкурса «Авиадартс-2020» стартовал в Рязанской области

Новости Рязани
Во вторник, 30 июня, в Рязани на аэродроме в Дягилеве стартовал всероссийский этап конкурса летного мастерства «Авиадартс-2020». Участников торжественной церемонии открытия поприветствовали...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие работы проводят в саду и огороде в июле

Акценты
Июль – макушка лета и самый разгар садово-огородного сезона. Уже можно хвастаться первым урожаем и в то же время пора закладывать основу...
Узнать больше

Нужно ли обрывать цветы на картофеле

Акценты
О картофеле мы обычно вспоминаем весной и осенью. Всем известно, что есть время сажать картофель и время его выкапывать. Многим кажется, что...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в июле

Акценты
Упрощение приема в гражданство РФ для отдельных категорий лиц, защита региональных брендов, контроль за МФО и другие законы, вступающие в силу в июле.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+