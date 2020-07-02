В Сасове 3-летняя девочка выпала из окна на 4-м этаже

-

В городе Сасово 3-летняя девочка выпала из окна на 4-м этаже. По факту ЧП проводится доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

На данный момент известно, что вечером 1 июля, оставшись в комнате без взрослых, ребёнок подставил к окну детский стульчик и влез на подоконник. Девочка облокотилась на москитную сетку, которая под её весом полетела вниз.

При падении девочка получила серьёзные травмы. Сейчас она в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь.