В Сараевском районе ввели карантин по бешенству

В Сараевском районе введён карантин по бешенству. Постановление об этом подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Угрожаемой зоной объявлено село Бычки. Эпизоотический очаг находится на личном подворье на улице Низовка.

Карантин введён до 7 сентября 2020 года. В это время в селе нельзя проводить выставки собак и кошек, вывозить этих животных, продавать, натаскивать собак. Кроме того, специалисты должны будут провести необходимые противоэпидемические мероприятия.