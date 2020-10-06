В Сараевском районе пассажиры перевернувшейся «одиннадцатой» скрылись с места аварии

В ночь с 5 на 6 октября в Сараевском районе «одиннадцатая» вылетела в кювет и перевернулась. Об этом сообщает ИД «Пресса».
По предварительной информации, водитель не справился с управление, отчего и произошла авария. Все случилось рядом с селом Борец.
После произошедшего водитель машины и его пассажир спокойной ушли с места аварии, бросив автомобиль на месте ДТП.
В настоящее время «одиннадцатую» эвакуировали на штрафстоянку, а сотрудники госавтоинспекции пытаются выяснить, что произошло в тот момент.