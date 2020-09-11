В Сапожковском районе прокуратура проверила дорогу, по которой проходит школьный маршрут

Прокуратурой Сапожковского района проведена проверка по сообщению в средствах массовой информации о ненадлежащем содержании автомобильной дороги, по которой проходит школьный маршрут. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе проведения проверки прокуратурой установлено, что в нарушение требований, установленных 5.2.4 «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» на участке автомобильной дороги «Сапожок — Сараи — Борец — Шацк с подъездом к станции Верда», по которой проходит движение школьного маршрута, имеются выбоины.

Выявленные в ходе проведения проверки нарушения создают угрозу безопасности участников дорожного движения, в том числе несовершеннолетних. Это может повлечь угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе обучающихся образовательного учреждения, привести к созданию аварийных ситуаций на автомобильной дороге и дорожно-транспортным происшествиям с тяжелыми последствиями.

По данному факту, 04.09.2020 прокуратурой района в адрес директора ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» внесено представление, которое находится на рассмотрении.