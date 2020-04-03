В садоводческих предприятиях Рязанской области завершается обрезка садов

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В сельскохозяйственных предприятиях Рязанской области почти завершена обрезка садов. По данным на 3 апреля работы проведены на общей площади 353 гектара.

В зимне-весенний период 2020 года с целью повышения продуктивности плодоносящих садов аграрии провели омолаживающую обрезку на площади 211 гектаров, в том числе: в ООО «Авангард» Рязанского района – 110 га, ИП Айюбова С.А. Старожиловского района – 89 га, ООО «Красная вершина» Сараевского района – 12 га.

Формирующая обрезка молодых садов проведена на площади 142 га, в том числе: ООО «Авангард» Рязанского района – 20 га, ИП Айюбова С.А. Старожиловского района – 110 га, ООО «Мещерский край» Клепиковского района – 12 га.

Кроме того, в настоящее время в Рязанской области проводится сезонная профилактическая обработка медьсодержащими препаратами против болезней растений, площадь обработки на 3 апреля 2020 года составляет 232 га, из них 208 га семечковых садов и 24 ягодников.

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