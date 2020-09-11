В Рыбновском районе успешно реализуется программа поддержки местных инициатив

В четверг, 10 сентября, в рамках региональной недели депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина посетила Рыбновский район и ознакомилась с ходом реализации программы поддержки местных инициатив на территории поселений.

В поселке завода «Ветзоотехника» была установлена детская площадка. Глава Чурилковского сельского поселения Вера Гвоздович рассказала, что на реализацию данного проекта было потрачено 350 тыс. руб. В планах – озеленение территории и установление новых объектов.

В селе Кузьминское реализован второй этап благоустройства территории около Константиновского сельского дома культуры. В прошлом году была установлена детская игровая площадка. В этом году здесь появилась площадка для занятий спортом.

В селе Житово также победителем стал проект на установку детской площадки. Часть объектов уже смонтирована, другие находятся на стадии установки.

– Приятно наблюдать за тем, что инициаторами нововведений становятся неравнодушные граждане. Они не только принимают участие в софинансировании проектов, но и контролируют работу подрядных организаций, – отметила Елена Митина.

Стоит отметить, что в 2020 году в Рязанской области реализуются 185 проектов местных инициатив.