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В Рыбновском районе семейная ссора чуть не закончилась убийством

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В Рязани провели масштабную уборку и обработку от коронавируса

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В субботу, 18 апреля, в Рязани прошла масштабная санитарная уборка и обработка города от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 
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В деревне Бражниково Рыбновского района чуть не произошла трагедия. В полицию обратилась 40-летняя местная жительница. Она сообщила, что пьяный муж грозится убить её топором. Алкоголем он злоупотребляет уже несколько дней. На этой почве ему показалось. что у жены есть любовник. Женщина пыталась оправдаться. но муж был непреклонен, а в довершение схватил топор и стал замахиваться на супругу.

Испуганная женщина смогла убежать и обратилась в полицию, которая быстро восстановила правопорядок.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.

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