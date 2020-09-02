В Ряжском районе прокуратура выявила нарушения правил содержания диких животных

Прокуратура Ряжского района провела проверку соблюдения законодательства при содержании диких животных. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе проверки установлено, что ООО «Ряжская МТС» на постоянной основе осуществляется деятельность по демонстрации животных, в том числе занесённых в Красную книгу Российской Федерации.

В нарушение Требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2019 № 1937, у ООО «Ряжская МТС» отсутствуют разрешения специально уполномоченных государственных органов на содержание и разведение объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

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В организации не ведётся журнал наблюдений за животными, в котором ежедневно должны фиксироваться физическое состояние животных, их клиническое здоровье, учет кормления и поения, а также время тренингов и обучения (дрессировок) животных; не утвержден план уборки помещений, предусматривающий периодичность уборки и дезинфекции; не утвержден санитарный день для генеральной уборки и дезинфекции помещений.

Также в организации отсутствует изолятор для содержания животных, подозреваемых в заболевании или больных заразными болезнями животных.

С целью устранения выявленных нарушений действующего законодательства, 12.08.2020 прокуратурой района директору ООО «Ряжская МТС» внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится в стадии рассмотрения.