В Ряжском районе полицейские раскрыли «приятельскую» кражу автомобиля

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Житель села Журавинка Ряжского района заявил в полицию о пропаже автомобиля. Мужчина отправился в гости к друзьям в соседнее село и по дороге застрял – колёса автомобиля увязли во влажной земле. Водителю пришлось закрыть автомобиль и добраться до приятелей на попутках.

Посидев с друзьями, мужчина отправился домой, а утром вернулся к месту, где оставлял машину. Но своего транспорта он на месте не обнаружил.

Полицейские расспросили мужчину о приятелях, с которыми он выпивал накануне. Выяснилось, что у них сомнительная репутация: один был судим за кражу, а другой – за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Поначалу мужчины отрицали свою причастность к краже, но когда у одного из них дома обнаружили аккумулятор и набор ключей из похищенного автомобиля, перестали отпираться.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, узнав, что на окраине села осталась машина, приятели решили угнать её. Вытащив с помощью своего авто приятельскую машину на дорогу, злоумышленники спрятали её в лесу, чтобы позже продать на запчасти.

Теперь друзей ждёт наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.