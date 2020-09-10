В Ряжском районе опрокинулся грузовик с арбузами, есть пострадавшие

В результате ДТП в Ряжском районе серьёзно пострадали два человека. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Авария случилась в среду, 9 сентября, в 15.30 на 304-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Ряжском районе. 66-летний житель Волгоградской области, ехавший из Подмосковья на автомобиле Hyundai Accent, начал обгонять «Газель». Мужчина не учёл сложные погодные условия, мокрую дорогу, потерял управление и столкнулся со встречным «Камазом».

Грузовик, которым управлял 27-летний водитель из Дагестана, перевозил арбузы. После удара он перевернулся и перекрыл дорогу.

В ДТП получила серьёзные травмы 64-летняя супруга водителя иномарки. Она в реанимации. У женщины черепно-мозговая травма, а также перелом левого предплечья.

Водитель «Камаза» с множественными открытыми переломами левого предплечья и сотрясением головного мозга госпитализирован в Ряжский ММЦ.

После аварии сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд для транспорта.