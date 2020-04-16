В Ряжске у пенсионера украли мопед

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70-летний житель Ряжска обратился в полицию. Он сообщил, что кто-то взломал двери его гаража и украл мопед. Мужчина также рассказал, что накануне к нему подходил незнакомый парень и спрашивал, не продается ли его мопед. Узнав цену, молодой человек посетовал, что с собой таких денег нет, и ушёл.

По описанию полицейские узнали 15-летнего жителя города Ряжска. Юноша уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

Свою причастность к краже подросток отрицал. Но полицейские нашли спрятанный в кустах похищенный мопед. Когда парню сообщили об этой находке, он перестал отпираться. Как выяснилось, парень не смог завести мопед, поэтому бросил его в кустах.

Мопед вернули владельцу, а молодому человеку теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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