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В Рязаньстате рассказали, производство каких видов продукции выросло в регионе

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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Рязаньстат представил официальную статистическую информацию о производстве основных видов промышленной продукции в I квартале 2020 года по сравнению с I кварталом 2019 года.

В I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство платьев из текстильных материалов возросло в 2,4 раза. Также произошло увеличение производства рыбы переработанной и консервированной (134,5%), муки из зерновых культур (130,5%), инструментов и оборудования медицинских (126,8%), лесоматериалов распиленных (124,5%), материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных (123,1%), масла сливочного (122,3%), ламп и трубок электронных вакуумных (121,3%), изделий колбасных (118,5%), мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины (113,6%).

Вместе с тем, наблюдалось снижение производства бетона готового на 3,2%, сыра – на 4,2%, пара и горячей воды – на 6,4%, блоков силикатных на 6,8%, приборов для контроля прочих физических величин – на 10,9%, комплектов и костюмов мужских производственных и профессиональных – на 12,2%, электроэнергии – на 14,8%, кисломолочных продуктов – на 17,9% и конструкций сборных строительных железобетонных – на 21,3%.

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