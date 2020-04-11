В Рязанскую область приехало более 34 тысяч человек

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В Рязанской области по поручению губернатора Николая Любимова ведётся учёт приезжающих из других регионов. Это делается для борьбы с распространением в регионе коронавируса, сообщила оперативная группа правительства.

На данный момент в муниципалитеты (без учёта Рязани) приехали 34 тысячи 116 человек. 188 приезжих находятся на самоизоляции или в обсервациях. 404 человека прошли проверку, коронавируса у них не нашли.

На горячие линии муниципальных образований поступило 1743 звонков.