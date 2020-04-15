В Рязанскую область прибыли уже более 35 тысяч граждан

-

В Рязанской области продолжается учёт граждан, пребывающих из других регионов. Об этом сообщила оперативная группа правительства.

Учёт ведётся по поручению губернатора Николая Любимова для борьбы с распространением коронавируса. На 15 апреля в муниципалитеты (за исключением Рязани) приехали 35 тысяч 232 человека.

На контроле у врачей сейчас находятся 782 гражданина. Уже проверены на COVID-19 и признаны здоровыми 632 человека.

На горячие линии муниципальных образований поступило 2486 звонков.