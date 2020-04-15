В Рязанскую область прибыли уже более 35 тысяч граждан

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В Рязанской области продолжается учёт граждан, пребывающих из других регионов. Об этом сообщила оперативная группа правительства. 

Учёт ведётся по поручению губернатора Николая Любимова для борьбы с распространением коронавируса. На 15 апреля в муниципалитеты (за исключением Рязани) приехали 35 тысяч 232 человека. 

На контроле у врачей сейчас находятся 782 гражданина. Уже проверены на COVID-19 и признаны здоровыми 632 человека. 

На горячие линии муниципальных образований  поступило 2486 звонков.

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