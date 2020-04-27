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В рязанском «Водоканале» сменился руководитель

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Исполняющим обязанности директора «Водоканала» в Рязани в данный момент является Андрей Акулов. Информация об этом появилась на сайте предприятия. 

В «Водоканале» Акулов занимает должность заместителя директора по перспективному развитию и энергосбережению. 

Ранее обязанности директора предприятия исполнял Роман Мощенков. Он заменил директора «Водоканала» Олега Штефана, уволившегося в сентябре 2019 года. Сейчас Мощенков на больничном. 

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