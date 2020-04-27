В рязанском «Водоканале» сменился руководитель

Исполняющим обязанности директора «Водоканала» в Рязани в данный момент является Андрей Акулов. Информация об этом появилась на сайте предприятия.
В «Водоканале» Акулов занимает должность заместителя директора по перспективному развитию и энергосбережению.
Ранее обязанности директора предприятия исполнял Роман Мощенков. Он заменил директора «Водоканала» Олега Штефана, уволившегося в сентябре 2019 года. Сейчас Мощенков на больничном.
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