В Рязанском «Торговом городке» могут появиться оранжерея и комплекс психологического досуга

В среду, 14 октября, в «Точке кипения» представители управления экономразвития и инициативная группа от Ассоциации предпринимателей Рязанской области обсудили варианты дальнейшего развития «Торгового городка». Об этом написала пресс-служба администрации города.

Начальник управления экономразвития Ирина Гончарова рассказала, что в настоящее время ведутся подготовительные проектные работы.

— Предприниматели предложили разнообразные варианты насыщения территории Торгового городка: организация тематических точек питания, открытие оранжереи и школы по возрождению народных промыслов, создание центра добровольческих объединений, комплекса психологического досуга, — рассказали в ведомстве.

Все предложения будут учтены при дальнейшей работе. Кроме того, как отметили в администрации Рязани, это не последнее собрание по реконструкции «Торгового городка». В дальнейшем будут еще встречи с бизнес-сообществами, общественными организациями и инициативными группами жителей города.