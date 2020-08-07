В Рязанском театре кукол прошел сбор труппы

Директор Константин Кириллов и художественный руководитель Валерий Шадский обсудили с артистами и сотрудниками планы на предстоящий сезон.

– Наконец-то наш долгоиграющий отпуск завершен! Мы начинаем работу в новых, непривычных условиях. Будем соблюдать все методические рекомендации, которые помогают сохранить здоровье зрителей и сотрудников. Последовательно и ответственно, – отметил Константин Кириллов.

Театр готов принимать публику в строгом соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. Проводится регулярная дезинфекция помещений, все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рабочий день начинается с измерения температуры тела. Спектакли пройдут с 50-процентной заполняемостью зрительного зала. У гостей будет возможность соблюдения социальной дистанции.

– В таких условиях театр никогда не работал. У нас нет такого опыта. Но все, что зависит от театра, мы сделаем. И, я уверен, справимся, – заверил Валерий Шадский.

Несмотря на все ограничения, творческий год для театра будет весьма насыщенным. Многочисленные фестивали, куда приглашен коллектив, не отменены. Большинство из них состоится весной. Осенью театру предстоят гастроли в Твери. Труппа продолжает работу над премьерой «Гуси-лебеди». Идет подготовка к постановке нового спектакля Валерия Николаевича Шадского «Как научить дракона летать». А уже 15 августа пройдет первый показ на зрителя. Сезон 2020-2021 откроет «веселый хоровод» из сказок и стихов Корнея Чуковского — спектакль «Мойдодыр».