В Рязанском театре кукол прошел сбор труппы

Директор Константин Кириллов и художественный руководитель Валерий Шадский обсудили с артистами и сотрудниками планы на предстоящий сезон.
Театр готов принимать публику в строгом соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. Проводится регулярная дезинфекция помещений, все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рабочий день начинается с измерения температуры тела. Спектакли пройдут с 50-процентной заполняемостью зрительного зала. У гостей будет возможность соблюдения социальной дистанции.
Несмотря на все ограничения, творческий год для театра будет весьма насыщенным. Многочисленные фестивали, куда приглашен коллектив, не отменены. Большинство из них состоится весной. Осенью театру предстоят гастроли в Твери. Труппа продолжает работу над премьерой «Гуси-лебеди». Идет подготовка к постановке нового спектакля Валерия Николаевича Шадского «Как научить дракона летать». А уже 15 августа пройдет первый показ на зрителя. Сезон 2020-2021 откроет «веселый хоровод» из сказок и стихов Корнея Чуковского — спектакль «Мойдодыр».
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