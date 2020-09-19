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Новости РязаниКультура

В Рязанском театре драмы – новый режиссёр

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В творческом коллективе Рязанского театра драмы появился новый сотрудник. На должность штатного режиссера — постановщика назначен Дмитрий Акриш.

О Дмитрие Акрише говорят как о «жесткои в работе, но любящем артистов» режиссере. Он обнажает души и вступает в конфликт, в результате рождаются спектакли, заслуженно отмеченные на театральных фестивалях.
2015г. – «Мать» по первой редакции пьесы М.Горького «Васса Железнова» (Гран-при на фестивале «Твой шанс» 2017 год);
2017г – «Морфий» М.А. Булгаков (Long List Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» сезона 2016-2017);
2018г. – «LEAR» Уильям Шекспир (Long List Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» сезона 2018-2019)
2019г. – «Похороните меня за плинтусом» П. Санаев (спектакль номинирован на Российскую Национальную театральную премию «Золотая Маска — 2020» в четырех номинациях: драма/спектакль малой формы, работа режиссера (Дмитрий Акриш), работа художника (Дмитрий Акриш).

Рязанцам Дмитрий Акриш известен по постановке «Фауст», вошедшей в Long List Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» 2018-2019. Также спектакль «Фауст» одержал победу в нескольких номинациях на областном театральном фестивале «Зеркало сцены» и на VII Международном театральном фестивале «Смоленский ковчег».

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