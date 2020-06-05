В рязанском селе бездомные собаки нападают на домашнюю живность

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В селе Кистенево Чучковского района бездомные собаки нападают на домашних птиц. Об этом, со ссылкой на местного жителя Владимира Киселёва, сообщает сайт издательства «Пресса».

Владимир рассказал, что собаки нападают по ночам. В первый раз он был дома и сумел отбить утку. А вот яйца и цыплят затем спасти не смог, так как собаки пришли в его отсутствие.

Ещё одна жительница села рассказала, что нападение бродячих псов на домашнюю птицу происходят постоянно. Она рассказала, что собак сначала подкармливали, а затем перестали. Из-за этого они и вынуждены добывать еду.

Глава Ункосовского поселения Виктор Замешаев считает, что собак бросают дачники.

– Жители городов, наигравшись с животными, почему-то считают, что питомцам будет намного легче приспособиться в сельской местности, – отметил он.

Замешаев также подчеркнул, что брошенные животные со временем дичают и становятся опасными для местных жителей.