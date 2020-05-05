В Рязанском районе задержали пьяного подростка на мопеде

В ночь на вторник, в селе Новосёлки Рязанского района сотрудники ГИБДД задержали подростка на мопеде. 14-летний мальчик не только не имел прав на управление транспортом. Выяснилось, что он был пьян.
Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, на место происшествия вызвали опекуна подростка. В его присутствии было проведено освидетельствование на состояние опьянения. Выяснилось, что уровень алкоголя в крови подростка более чем в 2,5 раза превышает допустимый уровень.
В настоящий момент выясняется, каким образом подросток получил доступ к алкоголю и управлению транспортным средством.
Опекуну грозит штраф за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
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