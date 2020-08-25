В Рязанском районе установили причину массовой гибели пчёл

Прокуратура Рязанского района провела проверку после обращения депутата Госдумы по вопросу массовой гибели пчёл в результате хозяйственной деятельности колхоза. Об этом сообщил сайт районной администрации.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований при обращении с пестицидами в части ненадлежащего уведомления владельцев пасек о предстоящих химических обработках.

Кроме того, на границах обрабатываемых пестицидами площадей не выставлялись щиты (единые знаки безопасности) «Обработано пестицидами», которые содержат информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные территории.

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По результатам проверки в отношении главного агронома колхоза возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Дело направлено для рассмотрения в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

Кроме того, председателю колхоза внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое в настоящее время находится на рассмотрении.