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В Рязанском районе трое обокрали ферму

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С летней фермы у деревни Киселёво в Рязанском районе украли металлические поилки. Об этом в полицию заявил руководитель фермы.

Осмотрев место происшествия, полицейские установили, что металлические конструкции срезаны с помощью газового оборудования.

Местные жители рассказали, что недавно два брата из поселка Учхоз хвастались крупной суммой денег и устраивали застолья. При этом оба они нигде не работали.

Полицейские стали следить за фермой. Вскоре они увидели автомобиль, из которого вышли трое с газовым резаком. Как только они собрались демонтировать поилки, нарушителей задержали.

Удалось установить и пункт приема вторсырья, куда они сдали похищенное.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленников могут осудить на 5 лет.

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