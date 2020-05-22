В Рязанском районе трое обокрали ферму

С летней фермы у деревни Киселёво в Рязанском районе украли металлические поилки. Об этом в полицию заявил руководитель фермы.
Осмотрев место происшествия, полицейские установили, что металлические конструкции срезаны с помощью газового оборудования.
Местные жители рассказали, что недавно два брата из поселка Учхоз хвастались крупной суммой денег и устраивали застолья. При этом оба они нигде не работали.
Полицейские стали следить за фермой. Вскоре они увидели автомобиль, из которого вышли трое с газовым резаком. Как только они собрались демонтировать поилки, нарушителей задержали.
Удалось установить и пункт приема вторсырья, куда они сдали похищенное.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленников могут осудить на 5 лет.
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