В Рязанском районе пьяный мужчина пытался зарезать своего старшего брата

Следственный комитет по Рязанской области завершил расследование дела в отношении 44-летнего мужчины, пытавшегося убить своего старшего брата, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации следователей, 18 июня 2020 года два брата находились в своей квартире в селе Подвязье. Неожиданно между ними произошла ссора. Тогда обвиняемый схватил нож и не менее двух раз ударил своего 51-летнего брата в шею. При этом злоумышленник был пьян.

— Соседи, услышав крики, вызвали участкового, с помощью которого удалось задержать 44-летнего мужчину. Его старший брат выжил, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Дело уже передано в суд. В отношении мужчины возбудили уголовное дело «Покушение на убийство».